Surto na Santa Casa de Barcelos dispara para 23 infetados

São já 23 os infetados com covid-19 na Santa Casa da Misericórdia de Barcelos. Trata-se de 15 colaboradores e oito utentes.

De acordo com a instituição, no Centro Infantil de Barcelos, as 27 colaboradoras foram testadas e sete apresentaram resultados positivos. Estão todas em quarentena e, "por uma questão de precaução", o Centro Infantil, que encerrou portas quinta-feira, só irá retomar a sua atividade, se nada se alterar até lá, na próxima segunda-feira, com cinco turmas. As restantes quatro só deverão voltar dia 22.

Refira-se que o primeiro caso positivo foi detetado no primeiro fim de semana de outubro numa funcionária, depois de contactos no seio familiar com alguém doente com o novo coronavírus. Em casa estão agora 145 crianças, que frequentam o Centro Infantil. Os menores só serão testados se apresentarem algum dos sintomas compatíveis com a covid-19.

Entretanto, a juntar àquelas sete colaboradoras infetadas estão também doentes mais oito funcionários do Lar Santo André e outros tantos utentes.

Uma idosa recebeu tratamento hospitalar e os restantes "continuam bem, sem quaisquer sintomas, em confinamento nos quartos e sob acompanhamento do médico, equipa de enfermagem e auxiliares de geriatria da Santa Casa", afirma a Misericórdia. Assintomáticos estão também os colaboradores infetados.

A Misericórdia de Barcelos dá resposta a cerca de 1700 utentes e conta com mais de 400 colaboradores.