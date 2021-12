Tenda de grandes dimensões em zona histórica causa polémica em Barcelos

Nuno Dantas Hoje às 18:10 Facebook

Uma tenda de grandes dimensões em zona histórica está a causar polémica em Barcelos. A Câmara Municipal já notificou o proprietário, estando agora à espera do fim do prazo legal para apresentar contestação.

A estrutura, que serve de apoio a um bar, instalada em outubro numa propriedade privada, vive paredes meias com dois monumentos históricos, a Capela de Nossa Senhora da Ponte e a Ponte Medieval, causando forte impacto visual.

Nas redes sociais, foram muitos os barcelenses que acusaram a Câmara Municipal de inação e de ineficácia dos serviços camarários. Em comunicado, o vereador que detém os pelouros do Planeamento e Gestão Urbanística, Fiscalização e Contraordenações, Carlos Reis, afirma que "logo que foi detetada a implantação de uma tenda de grandes proporções, os serviços de Fiscalização visitaram o local, no dia 29 de outubro, para se inteirar da situação".

"Perante o relatado pelos serviços de fiscalização que visitaram o local, analisada a situação, no dia 12 de novembro - nove (9) dias úteis após-, o proprietário foi notificado para no prazo estipulado na lei, se pronunciar sobre a instalação que tinha implantado no logradouro do edifício", prossegue e conclui: "Não se entende como se pode afirmar que a Câmara Municipal pecou por inação".