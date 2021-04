Testes à covid-19 já começaram no Politécnico do Ave

Nuno Dantas Hoje às 15:13 Facebook

O Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA) já começou a testar a comunidade académica, preparando o regresso às aulas presenciais já na próxima semana.

O Centro de Testagem à covid-19 está instalado no edifício A do Campus, em Barcelos, e visa a realização de testes rápidos de antigénio a todos os estudantes, docentes e funcionários.

O objetivo é "garantir, tanto quanto possível, a máxima segurança para todos aqueles que, a partir da próxima segunda-feira, regressam às aulas presenciais e ao trabalho presencial".

"Além de uma questão de saúde pública estão também em causa questões muito importantes, designadamente a necessidade de assegurar aos nossos estudantes as melhores condições de aprendizagem", salienta Maria José Fernandes, presidente do IPCA.

Os resultados dos testes são conhecidos em menos de 24 horas e destinam-se a pessoas sem sintomas sugestivos de covid-19, não podendo ser efetuado em pessoas com histórico de infeção nos últimos 90 dias. Por precaução, os testes também serão aplicados a quem já foi vacinado.

"O IPCA vai, por isso, proporcionar as condições de segurança, mas caberá a cada um de nós, independentemente do resultado do teste à covid-19, cumprir escrupulosamente as habituais medidas não farmacológicas de prevenção, designadamente o distanciamento físico, a higienização frequente das mãos, a utilização das máscaras, a limpeza das superfícies e a ventilação dos espaços", avisa Maria José Fernandes.