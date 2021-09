Mulher morre após colisão entre três viaturas em Barcelos

Nuno Dantas Hoje às 13:07 Facebook

Uma mulher faleceu, na manhã deste sábado, na sequência de uma colisão entre três automóveis em Gilmonde, freguesia de Barcelos.

A vítima, de 88 anos, não resistiu aos ferimentos e o óbito foi declarado no local, tendo sido transportado para a morgue do hospital de Barcelos.

O acidente provocou, ainda, dois feridos ligeiros, que foram transportados para o hospital de Braga.

O alerta foi dado por volta das 10.30 horas para um acidente a envolver três automóveis na estrada nacional 205, que liga Barcelos à Póvoa de Varzim. O trânsito esteve condicionado cerca de duas horas.

Para o local, acorreram os bombeiros de Barcelinhos, com três ambulâncias, a VMER, os psicólogos do INEM e a GNR, que vai investigar as causas do acidente.