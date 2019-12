Vereador eleito pelo Barcelos Terra de Futuro de saída

Olga Costa Hoje às 16:43 Facebook

José Pereira, vereador eleito pelo BTF - Barcelos Terra de Futuro, acaba de anunciar que vai entregar o pelouro do Urbanismo e deixar de exercer funções a partir do final do mês

O vereador tinha um "acordo de cavalheiros" com o presidente da Câmara, Miguel Costa Gomes, que garantia a maioria de gestão no executivo. Recorde-se que o PS venceu as últimas autárquicas, mas sem maioria. Só o tal acordo, alcançado cerca de seis meses após a ida às urnas, permitiu ao PS gerir com maioria.

Em conferência de imprensa com José Pereira e Costa Gomes, o vereador garantiu que, em termos de gestão camarária, tudo se manterá. Ou seja, José Pereira sai, mas não deixa de apoiar o PS na Câmara.

A decisão já estava tomada há meses, mas foi adiada por causa do Processo "Teia" e a prisão domiciliária do presidente da Câmara. José Pereira regressa, assim, à vida empresarial, como desejava há meses.