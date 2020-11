Visitas a doentes internados suspensas em Barcelos

Olga Costa Hoje às 13:57 Facebook

As visitas a utentes internados no Hospital de Barcelos estão suspensas desde quinta-feira.

A medida é justificada pela administração do Santa Maria Maior com o "aumento exponencial" de casos positivos de covid-19 no concelho.

Proibida está também a presença de acompanhantes em sala de espera e nos gabinetes de consulta. Mas há exceções. As visitas são permitidas apenas em contexto de "fim de ciclo de vida" e os acompanhantes só são autorizados para utentes com "incapacidade cognitiva ou comunicativa".

Barcelos tinha, até 31 de outubro, de acordo com dados do município, 1241 pessoas em vigilância, incluindo infetados e pessoas em isolamento/quarentena. Os números têm disparado nas últimas quatro semanas, o que motivou a que Barcelos fosse um dos 121 concelhos obrigados a confinamento parcial, por apresentar 240 infetados por cada 100 mil habitantes.