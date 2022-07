Vison-americano avistado junto à ponte medieval de Barcelos

Foram avistados, ao início da noite desta quinta-feira, três vison-americanos no rio Cávado, junto à ponte medieval de Barcelos. São vários os avistamentos deste animal naquela zona, nos últimos meses, embora raramente se deixem fotografar.

No entanto, Marco Alves, entusiasta da fotografia, conseguiu capturar o momento em que o animal parece posar para a foto e fez questão de partilhar o resultado nas redes sociais. "Estava eu, por volta das nove e pouco da noite, a fazer umas fotos de paisagem na ponte de Barcelos, até que me deparo com um barulho estranho e, quando olho, vejo três visons-americanos ao longe", afirma o fotógrafo, acrescentando: "Foi o melhor que consegui, mesmo com a trapalhada por nunca ter visto um destes e não ter a lente certa para o efeito", rematou.

Não se sabe como é que estes animais foram parar ao rio Cávado, até porque a única quinta de criação, existente em solo português, está localizada em Valença do Minho.

O vison-americano é criado em cativeiro para o comércio de peles.