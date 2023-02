Voluntários plantaram mais de 300 árvores junto ao rio Cávado

Cerca de duas centenas de voluntários fizeram limpeza e plantaram mais de 300 árvores autóctones junto ao rio Cávado, em Barcelinhos, freguesia de Barcelos.

A ação de reflorestação no Souto dos Burros, levada a cabo pela associação Amigos da Montanha, de cariz ambiental e desportivo, contou com a colaboração de atletas, alunos de escolas locais, membros de associações de pais, entre muitos outros.

Foram recolhidos alguns monstros domésticos e muitos plásticos, que estavam escondidos por entre a vegetação. Munidos de sacholas, pás, motosserras e outros equipamentos, os voluntários limparam o terreno e construíram habitats, com o recurso a madeira morta, para anfíbios, insetos e répteis. Foram também criados taludes, com a ajuda de estacas, ramos e troncos, de forma a suster as terras que foram mexidas durante o processo de limpeza e plantação das árvores.

A par da reflorestação, foi também feito controlo de espécies invasoras, arrancando ervas-da-fortuna e através do descasque dos troncos de mimosas e acácias.

A ação de reflorestação contou com o apoio do Município de Barcelos e da Junta de Freguesia de Barcelinhos.

Ao longo dos anos, os Amigos da Montanha têm desenvolvido várias ações de reflorestação. O Monte do Cresto, em Fragoso, foi o palco mais visível dessas ações, com a plantação de mais de sete mil árvores e o lançamento de 20 mil granadas de sementes.