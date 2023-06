Zanga-se com a namorada e pega fogo à casa, com os pais no interior

Um homem com cerca de 30 anos terá incendiado a própria casa, com os pais no interior, ao final da tarde deste domingo, após uma zanga com a namorada em Igreja Nova, freguesia de Barcelos. O suspeito está neste momento detido.

Ao que o JN apurou, tudo começou com uma discussão entre o casal no exterior da habitação. O suspeito terá agredido a mulher e atirado pedras ao pára-brisas do automóvel dela. Ato contínuo, foi para o interior da casa, pegando fogo ao próprio quarto, numa altura em que os pais também se encontravam na residência.

Ao local a correram os Bombeiros Voluntários de Barcelos, que conseguiram rapidamente extinguir o incêndio.

A mãe, de 64 anos, e a namorada, com 32, foram transportadas ao hospital de Barcelos, a primeira por inalação de fumo e a segunda, alegadamente, por agressões.

O homem está neste momento detido pela GNR, que aguarda a chegada da Polícia Judiciária para fazer perícias, uma vez que crime poderá ser considerado tentativa de homicídio.

O alerta foi dado por volta das 18.30 horas.