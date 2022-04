Adepta mais famosa do Sporting de Braga vai dar nome a uma rua

Sandra Freitas Hoje às 14:22 Facebook

Assembleia Municipal aprovou recomendação para eternizar "Melinha".

À exceção do Bloco de Esquerda, que se absteve, a Assembleia Municipal de Braga deu luz verde na noite de ontem, sexta-feira, à recomendação do PSD, para que uma das ruas nas imediações do estádio municipal passe a ter o nome de Amélia Morais, conhecida por "Melinha", a icónica adepta do clube bracarense, que faleceu no dia 11 deste mês.

João Alcaide, social-democrata que apresentou a recomendação, falou de uma "figura emblemática da cidade e conhecida além-fronteiras", que se distinguia "pela simpatia e generosidade". "Era a mais devota e fervorosa adepta", referiu, antes de apelar a um minuto de silêncio pelo falecimento da bracarense, aos 86 anos.

O socialista João Nogueira subiu ao púlpito para confirmar que o partido se associava à proposta do PSD. "Precisamos de ícones que nos possam unir à realidade de Braga, sob os mais diversos pontos de atuação. No desporto, este é um nome que ficará para sempre ligado como o 12º jogador", defendeu o deputado municipal, apelando a que outras figuras do concelho possam, também, vir a fazer parte da toponímia.

A proposta mereceu, também, algumas palavras da deputada municipal do CDS-PP, Maria Lopes, para dizer que Amélia Morais "conquistou todos aqueles com quem se cruzava na cidade". "A sua varanda era um ex-libris", referiu, para justificar a importância da bracarense do ponto de vista "turístico". "Fará sempre parte da cultura bracarense", reforçou.

A CDU, na voz de Sandra Cardoso, também, usou o tempo disponível para mostrar que a coligação se associava "ao voto de pesar".