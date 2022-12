Braga aumenta comparticipação de medicamentos

Hoje às 16:58 Facebook

Twitter

Partilhar

Proposta da Câmara destinada a cidadãos carenciados prevê apoio de 135 euros por beneficiário.

A Câmara de Braga vai aumentar em 35 euros a comparticipação dos medicamentos essenciais aos cidadãos com dificuldades económicas, através da "Abem- Rede Solidária do Medicamento", da Associação Dignitude, com quem tem um protocolo. A proposta será analisada na reunião camarária de amanhã.

Desde que foi estabelecida a parceria, em maio do ano passado, já 518 cidadãos carenciados puderam aceder a medicamentos essenciais, prescritos por receita médica. Até aqui, o Município contribuía com um montante de 100 euros por beneficiário, mas "face ao significativo acréscimo do valor de medicamentos, a que acresce a elevada procura pelo programa da Rede Solidária do Medicamento, a Autarquia quer aumentar a comparticipação para os 135 euros", diz em comunicado.

PUB

O formulário está disponível no site do Município e, após preenchimento, pode ser enviado por email (municipe@cm-braga.pt) ou presencialmente, no Balcão Único. Aos beneficiários referenciados pelo Gabinete Municipal de Saúde será entregue um cartão da "Abem", para ser apresentado nas farmácias aderentes e adquirir, sem custos, os medicamentos.

Segundo o presidente da Câmara, Ricardo Rio, "o acesso à medicação é um fator fundamental para a saúde e dignidade dos cidadãos, das suas famílias e de toda a comunidade". A par de outros apoios sociais, como o Braga a Sorrir, a comparticipação "visa suprir lacunas do Estado", refere o autarca.