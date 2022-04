Braga perde oitava ação contra ex-diretor do bingo

Relação de Guimarães indeferiu recurso do clube. Sebastião Campos pediu ao juiz execução de garantia bancária de 700 mil euros.

O Tribunal da Relação de Guimarães indeferiu um recurso do Sporting Clube (SC) de Braga sobre uma decisão do tribunal de Braga que rejeitou uma ação em que pedia 658 mil euros ao antigo diretor do Bingo, Sebastião Campos.

O clube está condenado pelo Tribunal de Trabalho a pagar 648 mil euros ao ex-diretor, (cerca de 800 mil com juros), decisão já transitada em julgado, pelo que Sebastião Campos já pediu ao tribunal a execução da garantia bancária de 700 mil euros que o clube apresentou para que a primeira Taça de Portugal não fosse penhorada. A juíza ainda não despachou o requerimento de execução.