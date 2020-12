Brinquedos adaptados são escassos e dez vezes mais caros

Delfim Machado Hoje às 15:26 Facebook

Há poucas lojas e modelos, e todos acima de 50 euros. Pandemia travou iniciativa da UMinho que os adaptava e oferecia a instituições de crianças deficientes.

Numa altura em que se multiplicam os brinquedos embrulhados em muitas árvores de Natal do país, há um conjunto de famílias e instituições que têm de fazer um esforço hercúleo para conseguir um simples objeto de brincar para uma criança ou jovem com deficiência. Os modelos de brinquedos adaptados à venda no mercado português são poucos e custam pelo menos dez vezes mais do que os comuns.

Um urso de peluche básico que se compra por cinco ou dez euros numa loja ou supermercado, nunca se vende por menos de 50 euros se estiver adaptado. Para além disso, as lojas de brinquedos adaptados vendem o manípulo à parte, cujo preço tem grandes oscilações que vão dos 30 euros aos 250 euros.