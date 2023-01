Câmara de Braga já não vai pagar a condutor preso nas cheias

Luis Moreira Hoje às 19:28 Facebook

O Supremo Tribunal Administrativo anulou uma decisão do Tribunal Central do Norte que obrigava a Câmara de Braga a pagar 7356 euros a um munícipe que, em 2011, ficou com o automóvel debaixo de água no túnel da Rodovia.

A Câmara havia sido absolvida na primeira instância, em Braga, mas o cidadão recorreu para o Tribunal Central Administrativo do Norte, que a condenou a liquidar aquela quantia com o argumento de que os serviços da Autarquia não teriam providenciado pela limpeza e manutenção do escoamento das águas pluviais.

O advogado que representa a Câmara, Paulo Viana, recorreu para o Supremo alegando que não ficou provada qualquer negligência dos serviços, já que a inundação do túnel "se deveu a forte precipitação que atingiu valores anormais para a época e para a cidade, ou seja, uma verdadeira "tromba de água" circunstância que escapa ao seu domínio". O Supremo concordou e da decisão não há recurso.