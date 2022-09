Cientistas animam crianças internadas em Braga

Hoje às 19:12 Facebook

Investigadores do Laboratório de Nanotecnologia regressaram esta quinta-feira com experiências ao hospital.

Sara Ferreira, com oito anos, entrou tímida na sala do serviço de Pediatria do Hospital de Braga, onde, esta quinta-feira, a esperavam cinco cientistas do Laboratório Ibérico de Nanotecnologia (INL). Imaginava figuras com "cabelo grande e óculos", mas o estereótipo ficou desfeito. Também descobriu "que se pode furar balões sem rebentarem". Após dois anos de pandemia, a Missão Nerd regressou ao hospital para entreter as crianças internadas e as suas famílias, através de experiências científicas.

Esta quinta-feira, Sara não esteve sozinha no laboratório improvisado. Outros utentes, como a pequena Maria João e a Anita, passaram uma manhã diferente, junto das mães. "É importante sempre que conseguimos sair do quarto, senão estamos confinadas a quatro paredes e fica complicado para os pais. Isto é entretê-los de forma lúdica. São experiências muito cativantes", regozija-se Sofia Ferreira, já depois da filha, Sara, ter testado o furo no balão com sucesso.