Hospital de Braga vai ter serviço de cirurgia cardíaca

Diretor do Serviço Nacional de Saúde, Fernando Araújo, diz que processo pode levar dois a três anos, devido à sua complexidade.

O Hospital de Braga vai ter, a curto prazo, uma especialidade de cirurgia cardíaca, um anseio antigo das sucessivas administrações. O anúncio foi feito, esta segunda-feira, pelo diretor executivo do SNS (Serviço Nacional de Saúde), Fernando Araújo, que referiu que a criação do serviço, que a Norte apenas existe no Porto, vai implicar o recrutamento de especialistas e a aquisição de equipamentos, pelo que pode demorar dois ou três anos.

O dirigente participou no ato de posse da nova direção da Liga de Amigos do Hospital de Braga, que continua a ser presidido por Felisbela Lopes e em que participou, também, o administrador da unidade, João Porfírio Oliveira.

PUB

Fernando Araújo disse que o Hospital de Braga tem um enorme potencial de crescimento e tem de se assumir como fim de linha das populações do Minho: "A criação desta especialidade e vai agora avançar, embora seja necessário algum tempo, porque será preciso preparar o próprio bloco operatório".

O gestor salientou que se trata de um projeto muito complexo, mas que consta do documento enquadrador para a área da cardiologia que será divulgado em 2023."É um projeto que consegue cativar os profissionais do setor, pelo seu caráter inovador", sublinhou.

Na ocasião, o administrador do hospital disse que o projeto já consta do Plano de Atividades do Hospital de 2019 e salientou que "o ideal seria que estivesse pronto dentro de um ano, mas tal não é possível, porque vai ser preciso adaptar as estruturas".