Meio milhão para voltar a erguer Noite Branca de Braga

Noite Branca decorre entre 2 e 4 de setembro, com cinco palcos, na cidade de Braga.

O Município de Braga vai investir cerca de meio milhão de euros para voltar a trazer a Noite Branca às ruas do centro da cidade, depois de dois anos de interregno. O evento decorre entre 2 e 4 de setembro, com cinco palcos, desde a Praça do Município à Avenida Central, onde vão atuar artistas como Áurea, Fernando Daniel, Richie Campbell, Virgul ou Sofia Escobar.

"São esperadas 250 mil pessoas por noite", adiantou, ontem, o presidente da Câmara, Ricardo Rio, na apresentação da programação, que surge com uma imagem renovada e "aposta cada vez mais nos artistas da cidade". É o caso do concerto do bracarense Daniel Pereira de Cristo, com a Orquestra Folk Sondeseu, logo no primeiro dia.

Este ano, destaque, também, para a arte pública, com instalações artísticas de Cátia Esteves, Alberto Vieira, Acácio de Carvalho ou Zélia Mendonça. Há, ainda, uma aposta no circo contemporâneo e na interação entre artistas e a comunidade, com os mercados de rua, no Rossio da Sé. "Todos os artistas são convidados a integrar estes mercados e os amantes das artes podem visitá-los", sublinhou Ana Ferreira, chefe de gabinete do presidente, acrescentando que as galerias de arte e museus vão ter atividades a decorrer.

Transporte

Para evitar o congestionamento do trânsito, os Transportes Urbanos vão colocar à disposição autocarros no Minho Center, E-Leclerc e estádio municipal, que farão ligação ao centro da cidade. O custo é de um euro, ida e volta.