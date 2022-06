Parlamento Europeu três dias em Braga

Isabel Carvalhais, José Manuel Fernandes, Nuno Melo e Francisco Guerreiro serão os eurodeputados presentes.

Quatro eurodeputados vão estar em Braga, desta sexta-feira até domingo, no âmbito da iniciativa "Parlamento Europeu à Sua Porta". A iniciativa é uma projeto-piloto na Europa e pretende aproximar os cidadãos do Parlamento Europeu e facilitar os diálogos com os eurodeputados.

Numa estrutura móvel estacionada no Largo de São João do Souto, durante três dias, vão realizar-se debates, conferências e encontros com os cidadãos. Os deputados Isabel Carvalhais (PS), José Manuel Fernandes (PSD), Nuno Melo (CDS/PP) e Francisco Guerreiro (Independente-Verdes), eleitos pelo distrito bracarense, vão participar em vários eventos e estarão disponíveis para conversar com todos os que se desloquem à estrutura móvel.

Nestes dias, para além de conversas com eurodeputados e com representantes de instituições nacionais e locais, o Largo de São João do Souto vai também receber atividades de criação artística, ações de consciencialização e workshops de escrita criativa e de fotografia e vídeo.

No domingo, será entregue o Prémio do Cidadão Europeu 2020 e 2021 ao Corpo Nacional de Escutas e à União das Misericórdias Portuguesas

Às 19 horas, no Espaço Vita, um concerto de Clube Makumba encerra a iniciativa.