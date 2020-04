Sapadores de Braga agradecem a cidadão que distribuiu viseiras

JN Ontem às 23:51 Facebook

Os Bombeiros Sapadores de Braga surpreenderam, este sábado, um cidadão que distribuiu viseiras por entidades bracarenses. Além do agradecimento público, também lhe desejaram parabéns, uma vez que era o dia do seu aniversário.

Hugo Pereira, que completou este sábado 32 anos, apareceu à janela, surpreendido, depois de ter ouvido o barulho das sirenes e de notar a presença dos vizinhos nas varandas.

Através da autoescada, dois elementos dos Bombeiros Sapadores de Braga aproximaram-se do 3.º andar onde vive Hugo Pereira, na rua Adelina Caravana, na freguesia de S. Vítor, e parabenizaram-no pessoalmente. Este cidadão, que nos últimos dias investiu parte do seu tempo a distribuir viseiras por várias entidades do concelho, entre as quais a Companhia de Bombeiros Sapadores de Braga, viu assim, de forma pública, o seu gesto ser reconhecido.