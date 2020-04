Luís Moreira Hoje às 22:52 Facebook

150 restaurantes de Braga, reunidos na URBAC19 - União de Restaurantes de Apoio ao COVID, promovem, a 6 de maio, um protesto de rua, "contra as medidas inócuas" propostas para o setor.

A manifestação envolve uma exposição de mesas na rua, e outra, no cemitério, de "cadáveres" - feitos de sacos de lixo - e de espantalhos, simbolizando "o sentimento de derrota e de morte que se vive no ramo". A ação termina com uma entrega de chaves ao Município.