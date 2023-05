23 mil escuteiros em Braga para a Festa do Centenário

A comemoração do centenário do Corpo Nacional de Escutas (CNE) vai decorrer em Braga, no próximo fim de semana, com a participação de cerca de 23 mil escuteiros de todo o país.

As atividades acontecerão sobretudo no sábado, ao longo de todo o dia, em vários pontos da cidade. Os escuteiros participarão em jogos, oficinais, concertos e diversas outras iniciativas.

Do programa consta ainda a inauguração de uma obra do escultor Paulo Neves - que ficará instalada junto ao arco da Porta Nova - e o lançamento do selo do centenário por parte dos CTT.

A partir das 21.30 horas, após a celebração eucarística, o Altice Forum Braga receberá o "maior Fogo de Conselho de sempre", uma atividade que juntará todos os participantes da Festa do Centenário do CNE, que nasceu precisamente em Braga.