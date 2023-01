328 animais socorridos num ano pelos Sapadores de Braga

Os Bombeiros Sapadores de Braga realizaram, no último ano, 328 operações de socorro de animais, entre canídeos e felídeos domésticos. Ao todo, os operacionais absorveram 413 horas do ano para esta missão, desenvolvida no âmbito do projeto municipal "Socorro Animal".

Concretamente, os bombeiros foram chamados para recolher cães e gatos errantes, que foram encontrados feridos, doentes ou vítimas de acidentes na via pública. A corporação contabilizou 5510 quilómetros percorridos pelo concelho para dar resposta ao problema.

"Tem havido um esforço da Autarquia, quer por parte do Gabinete Médico Veterinário Municipal, quer dos bombeiros municipais, na defesa do bem-estar animal e da saúde pública. Também entidades como a AGERE, PSP, GNR e associações de proteção animal, têm desenvolvido um trabalho em rede nesta causa animal", refere o vereador Altino Bessa, que, ainda recentemente, deu mais um passo nesta matéria, ao criar a figura da provedora do animal, pela primeira vez, no Município de Braga, chamando Filomena Costa para o cargo.

Quando o "Socorro Animal", o serviço pode ser solicitado todos os dias, a qualquer hora, através do telefone dos Bombeiros Sapadores de Braga (253 278 488). Os animais que tiverem proprietário são igualmente recolhidos, mas os custos do socorro terão que ser suportados pelos próprios.

"O veículo está preparado com boxes de transporte específicas para canídeos e felídeos, consumíveis para prestação dos primeiros socorros e maca", refere o Município, em comunicado.