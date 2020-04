3,8 milhões para passeios e passadeiras em Braga

Sandra Freitas Hoje às 15:15 Facebook

O Município de Braga espera arrancar, depois do verão, com o projeto "Eu já passo aqui", que prevê a intervenção em 19 mil metros quadrados de passeios, além da criação de 61 passadeiras sobrelevadas e inteligentes, com o objetivo de aumentar a acessibilidade e a segurança rodoviária nos principais acessos às escolas.

A candidatura de cerca de 3,8 milhões de euros a fundos comunitários foi aprovada pelo Norte 2020, programa que comparticipará as obras com 1,9 milhões de euros.

"Braga é um concelho onde existem muitos atropelamentos, por circunstâncias estruturais, como as que vamos tentar resolver, mas também por alguma conduta menos cívica, quer de peões quer de condutores. Queremos assegurar que, com esta intervenção, a parte estrutural fica resolvida em zonas de maior densidade populacional e de maior risco, como são junto às escolas", explica o presidente da Câmara, Ricardo Rio, que espera avançar com o concurso para as obras já nas próximas semanas, depois de atualizado o Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano, conforme exigido pela entidade financiadora.