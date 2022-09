50 exposições e 95 fotógrafos nos Encontros da Imagem de Braga

A edição de 2022 dos Encontros da Imagem - Festival Internacional de Fotografia e Artes visuais de Braga, que arranca a 16 de setembro, engloba 50 exposições de 95 artistas espalhadas por 26 espaços entre Braga, Porto, Guimarães, Barcelos e Avintes.

"O tema é o dos "Lugares comuns", numa ótica, entre outras, de sentido de pertença, da realidade da mulher, e da dos refugiados", disse ao JN, o curador do Festival, Carlos Fontes.

Os Encontros, que já vão na sua 32.ª edição, a maior de sempre, distinguir-se-á, diz ainda Carlos Fontes, pelo regresso dos fotógrafos de todo o mundo a Braga e às outras cidades, o que já não acontecia desde o início da pandemia. "O programa é de alta qualidade, mas permito-me destacar as mostras da artista afegã Sanzana, que estará na Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva, (abordando o problema da mulher na sociedade do país) e da portuguesa, que vive em Berlim, Rita Lino, no Museu Nogueira da Silva, cujo trabalho aborda o próprio corpo", salientou.

PUB

O fim de semana de abertura decorre entre 16 e 18 de setembro, prolongando-se o evento até 30 de outubro.

O programa do festival conta ainda com um extenso leque de atividades que inclui conversas, ciclo de cinema, ações de serviço educativo e leituras de portfólio (processo através do qual são selecionados os finalistas e vencedores do Emergentes - Prémio Internacional de Fotografia Encontros da Imagem).

Em parte das exposições figurarão os finalistas do prémio Discovery Awards 2022, dos Emergentes 2021 - Prémio Internacional de Fotografia Encontros da Imagem, e do Photobook Award EI 2022, numa exposição totalmente dedicada a livros fotográficos.