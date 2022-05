"A Braga Romana envolve a cidade toda"

Evento arranca esta quarta-feira e prolonga-se até domingo, com 270 espetáculos. Casais entusiasmados com casamentos e batizados ao estilo romano.

Há sete anos, Soraia Pinto estava noiva de João Oliveira e, antes da verdadeira boda - que só chegaria em 2019 -, convenceu-o a casar na Braga Romana. Foi "tão lindo" que, este ano, já com uma bebé de oito meses nos braços, o casal decidiu voltar ao evento para "batizar" a filha, ao estilo romano. A recriação histórica, no próximo sábado, será apenas um entre 240 espetáculos que vão animar o centro histórico de Braga, até domingo.

"A Braga Romana é o reviver da nossa história e envolve toda a cidade", atesta Soraia Pinto, para justificar o entusiasmo de ter participado, em 2015, no casamento romano, que viveu "como se fosse um verdadeiro casamento", até "o nervosismo". "Passamos os dias a ler as frases, porque tínhamos medo de errar", recorda a bracarense que, agora, parte para o batizado romano da Benedita, com mais tranquilidade. "Ela é muito sossegada, porta-se muito bem", garante, sublinhando que a família já está a preparar os fatos da época, para sábado, às 16 horas, acompanharem a cerimónia a rigor. "A minha família também quer alinhar e participar, quer pela menina, quer pela tradição", acrescenta João Oliveira.