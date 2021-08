"A covid calou muitas vozes contra o SNS", diz Gouveia e Melo

Joaquim Gomes Hoje às 00:02 Facebook

O coordenador da task force do Plano de Vacinação Contra a Covid-19, vice-almirante Gouveia e Melo, afirmou esta quarta-feira, em Braga, que a realidade demonstrada pela pandemia "calou muitas vozes contra o Serviço Nacional de Saúde".

Segundo afirmou, "havia para aí umas ideias para acabar com o Serviço Nacional de Saúde, mas vão morrer de vez". Além disso, realçou "o papel do poder local" no apoio decisivo para combater situações como a que o mundo enfrenta.

À margem da visita ao Centro de Vacinação de Braga, o vice-almirante Gouveia e Melo elogiou a estrutura bracarense, que considera estar "no topo", reiterando assim aquilo que escreveu no livro de honra do espaço. O responsável agradeceu "a todos os profissionais e voluntários que transformaram este espaço num exemplo de CVC [Centro de Vacinação Covid]".

Braga vacinou totalmente metade da população

No final, a coordenadora do Centro de Vacinação de Braga , enfermeira Maria do Céu Ameixinha, anunciou que, "neste momento", já estão "totalmente vacinadas cerca de 110 mil pessoas, isto é, metade da população do concelho de Braga", incluindo "a vacinação de todas as situações muito específicas, como acamados e idosos".

Aquele centro ultrapassou esta quarta-feira as 220 mil vacinações, depois de, a meio desta tarde, registar, exatamente, 218.160 inoculações, mais concretamente 125.672 primeiras doses e 92.488 segundas doses (o que representa, respetivamente, 65% e 58%).