"A gata paga mas bufa", cortejo dá hoje cor às ruas de Braga

O cortejo do Enterro da Gata vai colorir, esta quarta-feira, as ruas do centro da cidade de Braga, num dos pontos altos das festas académicas da Universidade do Minho. "A gata paga mas bufa" é o tema deste ano.

A partir das 13 horas, mais de meia centena de carros alegóricos, representativos dos vários cursos, vão partir das imediações do colégio D. Diogo de Sousa rumo à Avenida Central, passando pelas ruas D. Pedro V e de São Victor.

É precisamente na Avenida Central que os "caloiros" deixarão de o ser depois de cantarem o respetivo hino de curso perante o Cabido de Cardeais.

O desfile, que contará também com representações da Universidade Católica e do Instituto Superior de Saúde (ISAVE), termina com o tradicional mergulho no chafariz da Praça da República.

À noite, no Altice Forum Braga, o Gatódromo recebe os concertos dos Kalhambeke e de Quim Barreiros, assim como os DJ Dreey, Echo Sound, Cozta e Raúl Mimoso.

Condicionamentos ao trânsito

Devido à realização do cortejo académico do Enterro da Gata, é proibido o estacionamento automóvel na Avenida Central, na Rua dos Chãos e em toda a extensão do Largo Monte de Arcos, incluindo as baías de estacionamento existentes junto à alameda do cemitério Monte D'Arcos, até às 23 horas desta quarta-feira.

É também proibido estacionar, até à mesma hora, nas ruas do Areal de Baixo, D. António Bento Martins Júnior e Cândido de Sousa.

A partir das 12 horas desta quarta-feira será proibido circular nas ruas António Bento Martins Júnior, Elísio de Moura, D. Pedro V, S. Vítor, Largo Senhora a Branca, Avenida Central e na Rua dos Chãos durante a passagem do cortejo.