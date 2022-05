A romaria dos carros voltou à Rampa da Falperra

Hoje às 20:11 Facebook

Milhares de pessoas encheram o Monte do Sameiro, em Braga, para ver as máquinas. A "fome" de festa foi saciada com automóveis, grelhados e cerveja.

"Tinha fome de Rampa", é desta forma que Rui Monteiro, 27 anos, resume o motivo que o levou, três anos depois, a voltar para o meio do monte do Sameiro para ver os carros a subir a Falperra. Residente em Famalicão, Rui e os amigos foram na sexta-feira, à noite, acampar para a beira da estrada e só hoje, depois da prova terminar, desmontam a tenda, arrumam o grelhador e desligam o gerador que garantiu a energia para que o frigorifico mantivesse frescas as cervejas.

A prova faz parte do Europeu de Montanha e, na 41ª edição da Rampa Internacional da Falperra 138 pilotos, de mais de uma dezena de nacionalidades, vão tentar percorrer os 5200 metros da prova o mais rápido que conseguirem.

Nos dois dias de prova, a organização prevê a presença de 150 mil espetadores. "Em 2019, o último ano em que se realizou a prova, 40% dos espetadores eram espanhóis", disse ao JN Rogério Peixoto, presidente do Clube Automóvel do Minho (CAM).

Galiza presente

Sobretudo da Galiza, de moto, de carro e até de autocarro são muitos os que vieram passar o fim de semana a Braga. "As mulheres ficam na cidade e nós viemos ver a prova", explica Cristofer Gonzalez, de Moaña, perto de Vigo. Ele e o sogro foram ver carros e "as mulheres foram ver montras". Portugueses e galegos são semelhantes na hora de comer: do nada surgem grelhadores e carne para assar e nas geleiras parecem nascer cervejas.

Entre alojamentos, compras, alimentação e outros gastos, um estudo encomendado pela organização à Universidade do Minho sobre o impacto económico da Rampa indicou que a prova representa "um valor de 4,5 milhões de euros para a cidade de Braga", refere ainda Rogério Peixoto.

Este ano, sem a presença do favorito Simone Faggioli, as apostas recaem no italiano Christian Merli, vencedor há um mês no Col de Saint Pierre (França) na abertura da época, com o seu Osella FA 30.

Perto da meta

Entre os pilotos portugueses, José Correia, de Braga, ao volante do Norma M20 FC, é o mais apoiado. O casal Dores Pinto e Paulo Castro, de Ferreiros, estão a torcer pelo "vizinho". "Há muitos anos que viemos ver a prova. Gostamos de ficar perto da meta para conseguir perceber como correu a prova", explica Paulo, 52 anos, operador de logística.

Com Dores Pinto, 47 anos, controladora de qualidade, percorrem o país a ver "as rampas". "Vamos à Penha, a Boticas, a Murça e a todos os locais onde há competições deste género", disse Dores.

O farnel acompanha-os sempre ao contrário das duas filhas que preferem ficar em casa. "Não trazemos grelhador mas trazemos um bom lanche que dá para o almoço e para o jantar", finaliza a bracarense, fã da Rampa da Falperra.