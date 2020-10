Abriu em Braga a primeira Loja Policial do Cidadão

Joaquim Gomes Hoje às 18:25 Facebook

A Loja Policial do Cidadão, inédita em Portugal, começou a funcionar já esta quarta-feira, no Comando Distrital da PSP de Braga, tudo indicando que o modelo, uma realidade em Braga, possa ser, em breve, replicado a Comandos Metropolitanos, Regionais e Distritais.

Segundo foi referido pelo responsável da PSP de Braga, Pedro Teles, em recente visita do diretor nacional, a gestão do espaço para atendimento ao cidadão passa pelo sistema de gestão de senhas. Em diferentes salas, uma das quais destinada em exclusivo aos casos de violência doméstica, os utentes poderão apresentar queixas, bem como é agora o local único para a audição de arguidos e de testemunhas em processos criminais, enquanto nas instalações policiais propriamente ditas, já dentro do Comando, só circulam profissionais.

O comandante distrital da PSP de Braga, superintendente Pedro Teles, esclareceu nessa ocasião que "a partir da sua abertura", que se concretizou esta quarta-feira, "o cidadão que pretenda tratar de qualquer assunto, com a Polícia de Segurança Pública, vem a esta Loja Policial do Cidadão, não tem já que estar a deslocar-se de uma esquadra para outra esquadra, pode e deve tratar de tudo aqui mesmo, seja o assunto que for com a PSP".