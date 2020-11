Abriu em Braga um novo Hospital Lusíadas

Hoje às 16:10 Facebook

Abriu nesta segunda-feira, em Braga, um novo hospital Lusíadas Saúde, que contará com cerca de 400 colaboradores, entre a equipa de profissionais que já colaboravam com o grupo na Clínica de Santa Tecla e a contratação de novos profissionais.

O projeto envolveu um investimento de 10 milhões de euros e resultou de um acordo com a Santa Casa da Misericórdia de Braga. Instalado no centro de Braga, fica situado no antigo Hospital de São Marcos. O hospital contará com o capital humano da Clínica Médica de Santa Tecla, que se mantém ativa.

Em termos de capacidade, a unidade contará com 37 gabinetes de consulta, várias salas de tratamento e exames, salas de bloco operatório e uma Unidade de Imagiologia, com equipamentos de última geração com resposta para diagnósticos diferenciados. É ainda de salientar que este hospital é a primeira unidade privada de Braga dedicada em exclusivo à cirurgia de ambulatório.