Adoções responsáveis são prioridade da provedora do animal de Braga

Filomena Costa quer sensibilizar para adoções responsáveis.

Filomena Costa, professora com 35 anos, é a primeira provedora do animal do Município de Braga. Desde estudante a atuar em ações de resgate, acolhimento e adoções, a bracarense assumiu, esta sexta-feira, oficialmente, a nova responsabilidade, a título voluntário, com a missão de "salvar o maior número de animais" e promover "uma triagem mais seletiva nos processos de adoção".

"Uma das razões pelas quais há muito abandono é a falta de sensibilização para a adoção responsável. Houve um grande número de adoções durante a pandemia, em que as pessoas queriam alguma companhia. Quando saíram do teletrabalho, isso traduziu-se em abandono de animais sem vacina, esterilização ou sem estarem familiarizados com ambientes da rua e os seus perigos", justificou Filomena Costa.

PUB

Durante a tomada de posse, com a presença do vereador Altino Bessa e o presidente da Câmara, Ricardo Rio, a provedora sublinhou que, entre os seus objetivos, está também "a melhoria da comunicação entre o Município, munícipes e o Centro de Recolha Animal".

Filomena Costa quer, ainda, "sensibilizar a população" para não ficar indiferente aos animais acidentados. "Chamar a Agere" é uma das soluções para estes casos, elucidou.

Altino Bessa adiantou que será criado um e-mail direcionado para a provedora do animal e, no futuro, esta poderá ter condições para receber pessoalmente os cidadãos.

O vereador com o pelouro da Política Animal justificou a escolha de Filomena Costa por ser uma pessoa que não está ligada contratualmente ao município, nem a qualquer empresa municipal. Apesar da ligação à causa animal, também não integra qualquer associação. "Não foi fácil encontrar uma figura consensual", assumiu Altino Bessa, sublinhando que a nova provedora é conhecida "por ajudar toda a gente".

Ricardo Rio olhou para a nova figura do município como um contributo "para ajudar a valorizar a causa animal" e uma ponte entre instituições, associações e cidadãos. "Não é fácil desafiarmos pessoas para lhes darmos trabalho sem compensação, mas foi o que aceitou fazer. Colaborar com esta causa coletiva é um exemplo para todos", elogiou o autarca.