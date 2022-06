AEMinho pede ao Governo que baixe carga fiscal para que salário médio aumente

A Associação Empresarial do Minho (AEMinho) encara com "perplexidade" as declarações do primeiro-ministro, António Costa, nas quais apelou às empresas para façam um aumento de 20% dos salários médios, "sem propor nenhuma medida efetiva de estímulo à economia".

Em comunicado, o presidente Ricardo Costa defende que essa meta seja alcançada com a "redução da carga fiscal sobre o trabalho na exata proporção do aumento percentual do salário médio". A associação critica as declarações do primeiro-ministro, defendendo que "num Estado de Direito se espera que os governantes sejam responsáveis, equilibrados e não meros propagandistas que lançam propostas inexequíveis por mero ganho político e não pensando naquilo que, de facto, é o interesse do país".

"Hoje assistimos a uma inflação galopante de todas as matérias-primas, aliadas à sua escassez, bem como ao aumento desgovernado dos custos energéticos, afetando os processos e custos de produção", salienta o organismo.

Empresas em dificuldades

A AEMinho expressa, ainda, "preocupação" com "a dificuldade de contratação de recursos humanos e as inerentes dificuldades das empresas em serem competitivas na contratação, quer no cenário europeu, quer no internacional, desde logo pela enormíssima carga fiscal que pesa sobre os rendimentos dos portugueses, criando um fosso de grandes dimensões entre aquilo que são os custos do trabalho para as empresas e aquilo que são os valores realmente recebidos pelos trabalhadores".

E, prosseguindo, afirma: "As empresas portuguesas têm sido exemplares em todos os momentos da vida económica do país. Os empresários e os trabalhadores pagaram o preço da desgovernação, dos devaneios políticos, das manobras ilícitas que lesaram o país em montantes exorbitantes, fazendo-o sempre com ânimo e uma resiliência inquestionável. Por esse percurso, ambos, empresas e trabalhadores, conquistaram o direito a serem ouvidos e tidos em conta, para que os erros do passado não nos voltem a assombrar no futuro".

Pacto governo/empresas

No documento, a AEMinho propõe "um pacto entre o governo e as empresas", sublinhando, a propósito, que, "se, por um lado, as empresas se devem esforçar para poderem pagar salários mais elevados, por outro, o Estado tem de gerir muito melhor os nossos recursos e daí conseguir ser mais barato aos contribuintes".

"Neste enquadramento propomos que o caminho seja feito em conjunto, sendo compromisso das empresas realizar todos os esforços para atingir a meta proposta pelo primeiro-ministro e o Estado se comprometer a reduzir a carga fiscal sobre o trabalho na exata proporção do aumento percentual do salário médio, partilhando assim o esforço, tornando a meta mais alcançável", diz ainda o comunicado.

"Consideramos que assim estaríamos também a criar as condições para que o Estado se auto imponha uma maior eficiência na gestão de recursos, na tomada de decisões e para que isso se reflita no decréscimo da receita no que ao trabalho diz respeito. Realçamos o facto de estarmos a sugerir a diminuição de impostos sobre o trabalho e não sobre o rendimento das empresas, na medida em que entendemos que, na escala de prioridades, importa primeiro reduzir a carga fiscal sobre os trabalhadores", conclui o organismo.