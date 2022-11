Alagamentos em ruas renovadas de Braga indignam população

Moradores criticam defeitos na execução das obras e falta de manutenção das caixas de escoamento de água. Câmara admite que sistema de drenagem é "insuficiente".

A aposta nas "zonas 30", que incentivam à redução de velocidade, deram nos últimos anos uma nova imagem a quatro urbanizações de Braga. Também a requalificação integral da variante da Encosta, até à Universidade do Minho, trouxe novas condições de segurança a peões e ciclistas. Contudo, as intervenções estão agora a ser alvo de críticas, com moradores e comerciantes a lamentarem as inundações em certas artérias, sempre que há chuva intensa. O presidente da Câmara, Ricardo Rio, descarta defeitos nas empreitadas e atribui o problema ao sistema de drenagem da cidade "que é insuficiente" para responder aos atuais fenómenos naturais.

"Desde que foram feitas as obras da "zona 30", nunca foram corrigidos os erros. Sempre que há chuva mais intensa, entope tudo. Antes da obra, não me lembro de isto acontecer", atesta Manuel Henriques, morador da Rua dos Congregados, em S. Victor, uma das vias que, recentemente, ficaram alagadas, com a água a invadir duas garagens. "Deviam ter feito condutas até ao bairro social [das Enguardas]. Assim, vem tudo desembocar nesta rua, como um rio", lamenta o morador, acrescentando críticas à "falta de manutenção e limpeza" das caixas de escoamento.