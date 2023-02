Altice Forum Braga já recebeu 1,7 milhões de visitantes

Ricardo Reis Costa Hoje às 20:51 Facebook

Inaugurado em setembro de 2018, o Forum Braga já atingiu a fasquia dos 1,7 milhões de visitantes, anunciou esta terça-feira a InvestBraga, considerando 2022 como o "melhor ano ao nível de crescimento".

Em comunicado, a empresa responsável pela gestão do espaço refere que, no último ano, "foram cerca de 530 mil as pessoas que passaram pelas feiras, congressos, espetáculos e outros eventos" ali realizados.

Em 2022, o Forum Braga acolheu um total de 219 eventos (mais 12,8% do que em 2021), que contaram com a presença de quase 530 mil pessoas (mais 19,7% face ao ano anterior).

Entre os espetáculos mais impactantes que chegaram à segunda maior sala do país estiveram os concertos das artistas internacionais Dua Lipa e Rosalia, "que lotaram o pavilhão, com 12 mil fãs".

"O ano de 2022 foi um ponto de viragem na atividade do Altice Forum Braga, porque conseguimos retomar a dinâmica e aumentar o número das feiras, congressos e eventos, bem como o número de visitantes", sintetiza o administrador executivo da InvestBraga, Carlos Silva.