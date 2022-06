Aluno mais velho da UMinho tem 78 anos e é de Vizela

Fernando Pereira é finalista do curso de Engenharia Têxtil e cumpriu o sonho de vestir o traje académico.

"O meu sonho é vestir o traje da universidade e receber as insígnias do curso", disse ao JN Fernando França Pereira, aluno de Engenharia Têxtil na Universidade do Minho. E, aos 78 anos, o estudante mais velho da academia minhota está prestes a realizar o sonho de uma vida. "Até já podia ter recebido as insígnias este ano, mas como me faltam terminar algumas cadeiras, quero receber o diploma com tudo feito", explicou.

Natural de Gondomar, viveu em Moçambique, mas, "há muitos anos" que vive em Vizela. Com três filhas, todas licenciadas, e cinco netos o objetivo de Fernando é mostrar, através do exemplo, que "vale a pena estudar, independentemente da idade".