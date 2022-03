Alunos da Universidade do Minho não querem que porteiro volte à residência

Universidade do Minho arquivou processo contra funcionário acusado de assédio sexual, por falta de provas.

A Universidade do Minho (UMinho) arquivou o processo disciplinar contra o porteiro da residência Carlos Lloyd, que, no último ano, foi acusado de assédio por uma aluna da academia. O presidente da associação académica, Duarte Lopes, defende que "a falta de provas não põe em causa a denúncia" e espera que o funcionário não volte a ocupar o seu lugar no alojamento.

"Como não foi considerado culpado por aquilo que aconteceu, o funcionário não pode ser sancionado e a decisão de retorno ao seu local de trabalho depende dele. Mas estamos a dialogar com os Serviços de Ação Social para que isso não aconteça", adianta Duarte Lopes, sublinhando que o regresso do porteiro à residência Carlos Lloyd causaria "desconforto" aos jovens que lá vivem.