Alunos do colégio de Braga abdicam da mesada para ajudar ucranianos

Cerca de dois mil alunos do colégio D. Diogo de Sousa, em Braga, angariaram 19 430 euros e recolheram 47 caixas de material hospitalar, entre medicamentos e material de primeiros socorros e uso hospitalar, para enviar para a Ucrânia.

Francisco Corte Real, presidente do Instituto de Medicina Legal, organismo que mediará a entrega dos bens à embaixada da Ucrânia, esteve presente no colégio, esta quinta-feira de manhã, para agradecer a onda de solidariedade dos estudantes, que se concretizou em apenas uma semana.

"O Instituto de Medicina Legal tem quatro médicos ucranianos, em diferentes cidades do país, e reunimos com eles para saber de que forma poderíamos ajudar. Eles disseram que as principais necessidades se prendiam com medicamentos, material de primeiros socorros e material médico de campanha hospitalar", contou o responsável, sublinhando que a ligação ao colégio bracarense teve a mão da psicóloga Sónia Martins.

"A iniciativa foi extraordinária e quis vir cá pessoalmente para garantir-lhes que isto tudo vai ser entregue à embaixada da Ucrânia. Sei que houve alunos que prescindiram das suas mesadas para este apoio. Isso é extraordinário", elogiou Francisco Corte Real.

Ana Ferreira, com 18 anos, admitiu ter abdicado "de parte da mesada" para ajudar o povo ucraniano. A estudante juntou-se ao resto da turma para angariar verbas para comprar material médico. "Aderimos todos, porque achamos essencial ajudar quem precisa. Toda a situação é chocante e, se pudermos, devemos ajudar", sublinhou a jovem, ao JN.

António Araújo, administrador do colégio, garantiu que "os 2120 alunos" participaram na campanha.

D. José Cordeiro, o novo arcebispo de Braga, também se juntou ao momento simbólico para parabenizar os alunos pelo "gesto nobre" que, afirmou o prelado, "mostra que os jovens e a paz caminham juntos".