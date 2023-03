Alunos usam férias para orientar turistas na Semana Santa de Braga

Dez alunos do curso técnico de turismo de uma escola profissional de Braga vão estar espalhados pelas ruas, durante a Semana Santa, para dar informações e ajudar os turistas que por esta altura visitam a cidade.

O projeto "Can i help you?", que em português se traduz "Posso ajudar?", resulta de uma parceria entre a escola Profitecla e a comissão organizadora da Semana Santa de Braga, evento que decorre de 2 a 9 de abril.

Entre segunda e quinta-feira, das 10 horas às 17.30 horas, os alunos andarão pelas ruas em "contacto direto" com os visitantes, estando habilitados a "dar todo o tipo de informações", não só sobre a Semana Santa mas também sobre a própria cidade, em quatro idiomas: português, inglês, espanhol e francês.

"Não haverá propriamente um ponto fixo, queremos que este seja um processo dinâmico, que vá ao encontro das pessoas. Os alunos estarão vestidos com uma camisola que terá um código QR, onde será possível aceder a todo o programa da Semana Santa", explicou, esta terça-feira, Sérgio Pinto, membro da comissão executiva da Profitecla, em conferência de imprensa.

O responsável sublinhou que o projeto acontece durante a pausa letiva, mas que será "muito importante" para que os alunos ponham em prática os conhecimentos apreendidos na sala de aula. "É quase uma formação em contexto real", apontou.

Para o presidente da comissão organizadora da Semana Santa de Braga, cónego Avelino Amorim, a iniciativa pretende "reforçar a divulgação" das atividades que constam do programa e, ao mesmo tempo, "envolver os jovens" nesta dinâmica.