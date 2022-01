Amas exigem subsídio de alimentação em protesto em Braga

Sandra Freitas Hoje às 14:25 Facebook

Mais de uma dezena de amas do concelho de Braga estiveram, esta sexta-feira de manhã, à porta da Segurança Social num protesto em que exigiram o reposicionamento do escalão salarial e subsídio de alimentação.

"Não temos direito ao nosso subsídio de alimentação e temos muitos gastos extras. No inverno, gastamos o dobro da luz, o dobro do gás e da água. Temos de complementar muita coisa, porque muitas crianças não trazem lanche digno e não vamos deixá-la passar fome", relatou Engrácia Silva, há 22 anos na profissão.

Carla Gonçalves, porta-voz das queixosas, falou, também, da necessidade de se reverem os subsídios de alimentação que são destinados às crianças. "Se as amas tiverem crianças do terceiro ou quarto escalão têm que as alimentar todos os dias. Não recebem um único cêntimo para alimentar estas crianças", asseverou.

Carla Gonçalves acrescentou, também, que "uma das principais reivindicações é o reposicionamento do escalão" para estas trabalhadoras. Depois de quase 30 anos a exercerem a profissão com "falsos recibos verdes", a 1 de setembro de 2019 passaram a integrar a Função Pública, "mas foram reposicionadas no primeiro escalão, como se nunca tivessem trabalhado para a Segurança Social", lamentou a porta-voz, falando de um salário líquido que ronda os 550 euros.