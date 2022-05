Antigo Convento dos Carmelitas em Braga transformado em hotel de 4 estrelas

Obra arranca em outubro para estar pronta em 2024. Investimento é de 11 milhões de euros.

A cidade de Braga vai ter mais um hotel no Centro Histórico. A Câmara local aprovou o projeto do grupo Fortera de requalificação e transformação do antigo Convento dos Carmelitas, de 1655, sito ao Largo do Carmo e junto à igreja com o mesmo nome, em unidade hoteleira de quatro estrelas.

Fonte do promotor disse ao JN que o investimento, de 11 milhões de euros, arranca em outubro, para estar pronto em 2024. O custo engloba a aquisição do imóvel, a feitura do projeto e a empreitada.