Aos 79 anos, aluno mais velho da Universidade do Minho terminou o curso e está a fazer mestrado

Aos 79 anos, o aluno mais velho da Universidade do Minho, licenciou-se em Engenharia Têxtil e já está a fazer o mestrado. Fernando França Pereira cumpriu o sonho de "vestir o traje da universidade e receber as insígnias do curso" e vai agora continuar a estudar.

"Acabei o curso, mas não vou trabalhar para lado nenhum. A minha reforma é para estudar e continuar a realizar o meu sonho", disse ao JN.

Residente em Vizela, é no campus de Azurém, em Guimarães, que passa os dias a estudar. Na semana das festas do Enterro da Gata, em Braga, Fernando prefere estar na biblioteca a fazer os trabalhos académicos que tem que entregar nos próximos dias. "Os meus colegas de curso querem que eu participe mas tenho muitas coisas para fazer", frisou, recordando que tem de estudar "dez vezes mais que os colegas da licenciatura em Engenharia Têxtil".