Uma mulher ficou ferida e encarcerada, na sequência de um acidente, na Variante Sul de Braga, ao final da manhã desta quinta-feira.

Um dos três veículos envolvidos no acidente acabou por capotar já no recinto de um posto de combustível da BP, no sentido Braga - Porto.

No local, estão os Bombeiros Sapadores de Braga e o INEM.