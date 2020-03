Arcebispo de Braga pede aos católicos que ponham velas à janela na véspera da Páscoa

Hoje às 15:32 Facebook

O Arcebispo Primaz de Braga, D. Jorge Ortiga, em carta pastoral hoje enviada aos sacerdotes católicos da Arquidiocese, e a que o JN teve acesso, pede "às famílias que, para exteriorizarem a sua fé na noite de sábado para domingo de Páscoa coloquem na janela uma ou mais velas. Recordar-nos-ão o baptismo e convidar-nos-ão a ser luz no mundo".

E acrescenta: "Durante o Domingo de Páscoa, os sinos devem tocar festivamente. A criatividade pastoral pode e deve ser usada para inventar outros sinais que manifestem a alegria pascal, nomeadamente um almoço festivo, com muitas ou poucas coisas, antecedido de um momento de oração.

O prelado sugere, que se siga uma proposta do Cardeal Farrell: "É simples: podemos reunir-nos numa sala, recitar um salmo de louvor, pedir perdão uns aos outros com uma palavra ou gesto entre esposos e entre pais e filhos, lendo o Evangelho do Domingo, expressar um pensamento sobre aquilo que a Palavra provoca em cada um, formular uma oração pelas necessidades da família, daqueles que amamos, da Igreja e do mundo. E, por fim, confiar ao cuidado de Maria a nossa família e cada família que conhecemos".

E prosseguindo, afirma: "Aproximam-se as solenidades da Semana Santa e do Tríduo Pascal. Vamos comemorá-las como deve ser, isto é, naquele espírito e verdade a que o Senhor nos convida. Com o realismo que a situação exige, o povo deve saber e experimentar o quanto o amamos com gestos muito concretos. Celebramos sozinhos, sem a presença física das pessoas, mas encontramos outros gestos gratuitos que aproximam, identificam e unificam as nossas vidas".

E propõe: "Há mensagens, contactos telefónicos, saudações pela internet. Tudo deve seguir o que a fantasia da caridade sugere. E digo mais uma vez: acrescenta-lhe a melodia dos gestos, como possas e quanto o amor te ditar. O teu gesto diz: Estou a teu lado, à tua frente, a teu lado, no teu meio, atrás de ti.

A celebração no sábado será às 21h00 e no domingo às 11h30, na Sé Primaz. Ambas transmitidas pela internet.