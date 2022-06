Arquidiocese, CCRN e Turismo do Norte na candidatura de Braga a Capital Europeia da Cultura

O Conselho Estratégico da candidatura de Braga a Capital Europeia em 2027 tem, desde sexta-feira, quatro novos membros: a Arquidiocese de Braga representada pelo Arcebispo, D. José Cordeiro e por Eduardo Duque, da Pastoral da Cultura, a CCDR_Norte, através do seu presidente, António Cunha e a Entidade Regional de Turismo do Porto e Norte de Portugal, representada pelo seu presidente Luís Pedro Martins.

Fonte do organismo disse ao JN que a integração do novo Arcebispo como que põe fim a um diferendo existente entre a Arquidiocese e o Município de Braga, corporizado no facto de o anterior prelado, D. Jorge Ortiga não ter integrado o Conselho Estratégico, dizendo que a Arquidiocese enquanto tal não fora convidada, e que o convite pessoal que lhe foi endereçado não a englobava oficialmente.

As relações entre as duas entidades não tinham sido rompidas, mas foram-se deteriorando nos últimos meses, nomeadamente por causa do litígio judicial em torno da posse dos terrenos Parque da Ponte - o epicentro das Festas de São João, processo que foi vencido pela Autarquia, mas que ainda está em recurso no Supremo Tribunal de Justiça.

Fonte ligada ao processo disse ao JN que a participação de D. José Cordeiro no Conselho da CEC/27 traduz uma relativa melhoria das relações entre ambos.

A vertente espiritual consta, de resto, do projeto da candidatura bracarense - uma das quatro escolhidas para a ronda final do processo - tendo Eduardo Duque, no ato de apresentação do seu conteúdo, ficado "agradado com a dimensão de espiritualidade que está patente no lema da Contemplação", realçando que "a articulação entre o catolicismo e o paganismo existe desde a era pré-cristã e essas tradições nunca nos abandonaram completamente".

O Conselho Estratégico reúne-se regularmente para trazer ao processo da candidatura de Braga novas perspetivas de diferentes áreas do conhecimento. O grupo tem como competências as de elaborar recomendações sobre a candidatura e acompanhar a implementação, avaliação e monitorização da Estratégia Braga Cultura 2030. Este Conselho é constituído por especialistas e figuras incontornáveis na cultura portuguesa, a que agora se juntam as três novas entidades.