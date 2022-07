Arrancou empreitada de ciclovias em cinco ruas de Braga

A Câmara de Braga arrancou, esta segunda-feira, com uma empreitada de criação de ciclovias unidirecionais em cada sentido de circulação e de transformação de travessias pedonais, numa zona situada entre a rotunda da Associação Jurídica de Braga e a Avenida D. João II.

A vereadora com o pelouro do Espaço Público Olga Pereira adiantou ao JN que a obra, integrada no programa "Eu Já Passo aqui - Lote 6", implica um investimento de 1,198 milhões de euros.

A intervenção, que incidirá nas ruas, António de Mariz, da Fábrica, Dr. António Alves Palha, Praceta Rocha Peixoto, e Avenida Dr. António Palha, tem um prazo de execução total de 180 dias.

Além da transformação de uma quantidade significativa de travessias pedonais, "tornando-as completamente acessíveis, serão colocados pavimentos podotáteis em todas elas, obtendo-se um ambiente seguro e confortável para os cidadãos cegos", sublinhou.

Acrescentou que "as áreas de incidência da obra estão associadas a estabelecimentos comerciais ou outros equipamentos geradores de grande fluxo, englobando ainda algumas zonas onde se pretende criar uma malha coesa e contínua, bem como outras, solicitadas ou sugeridas por muitos munícipes como zonas cicláveis ".