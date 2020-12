Arrancou segunda fase da requalificação da Variante da Encosta

Luís Moreira Hoje às 11:56 Facebook

Obra de três milhões cria ciclovia com sete quilómetros e 20 mil m2 de vias pedonais, em Braga.

O Município de Braga arrancou com a segunda fase da obra de reabilitação integral da Variante da Encosta, no eixo formado pelas Avenidas D. João II, Alfredo Barros e dos Lusíadas, bem como a sua ligação até à Universidade do Minho.

Agora, disse ao JN o vereador do pelouro das Obras, João Rodrigues, a intervenção inicia-se na Avenida Dom João II e termina na Rua Amândio César. Pode implicar o abate de algumas árvores: "havendo necessidade de abater, plantaremos sempre mais. Temos adotado, nas obras municipais, uma política de três por uma. Por cada árvore abatida, plantamos, no mínimo, três", disse o autarca, negando que o total atinja 50 árvores.

Com um investimento de três milhões de euros, financiado pelo Programa Operacional Regional do Norte - NORTE2020, o projeto, que tem um prazo de execução de um ano, "melhora a condição de circulação dos peões, com a criação de novas passadeiras, reformula o desenho das rotundas e adota medidas de acalmia de tráfego com vista à humanização do espaço público, redução da primazia do automóvel e promoção dos modos suaves de circulação".

A execução da segunda empreitada terá a duração de dois meses, prevendo-se trabalhos de requalificação integral dos passeios, inserção e implementação da ciclovia, criação de acessos para pessoas com mobilidade condicionada, requalificação e reforço da iluminação pública, reconfiguração da rotunda junto ao hotel B&B (em Lamaçães) e, ainda, a implementação de passadeiras sobrelevadas na Rua de Urjais, Rua Manuel Ferreira Gomes, Rua Segismundo Lima e na Avenida Dom João II.

No final, a Variante terá sete quilómetros de Ciclovia com ligação à UMinho, 20 mil m2 de percursos pedonais acessíveis, proteção da Ciclovia nas intersecções, redução da velocidade de circulação, 61 travessias seguras e acessíveis, reforço da Iluminação e repavimentação integral.