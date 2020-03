Associação Académica da UMinho fecha bares e cancela Gata na Praia

Sandra Freitas Hoje às 13:15 Facebook

A Associação Académica da Universidade do Minho (AAUM) anunciou, esta terça-feira de manhã, o fecho dos bares académicos de Braga e Guimarães e o cancelamento de várias atividades até ao dia 14 de abril, entre elas, a Gata na Praia, que ia decorrer entre 4 e 9 do próximo mês, na Praia da Rocha, no Algarve

"Nos últimos dias, a Universidade do Minho e a Direção Geral de Saúde têm vindo a tomar medidas de prevenção contra a propagação do COVID-19 (Coronavírus), sendo que a Associação Académica da Universidade do Minho assumiu um papel de colaboração e de apoio ao plano de contingência implementado para salvaguarda da saúde pública no contexto universitário", explica a AAUM em comunicado, divulgado nas redes sociais.

Entre os eventos cancelados está a competição desportiva FADU, a assembleia de delegados e a feira de emprego Start Point Academy.

Além dos bares académicos, que são concessionados, os serviços de atendimento da AAUM, também, fecharam portas. Trata-se do Gabinete do Empreendedor, Gabinete de Inserção Profissional, a imobiliária Place Me, o Gabinete de Apoio ao Aluno e as reprografias dos campi de Gualtar e Azurém.

Os transportes da AAUM estão em serviços mínimos.