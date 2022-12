Associação Braga Ciclável pede ajuda para comprar aparelhos de medição da qualidade do ar

A associação Braga Ciclável - Organização Não-Governamental de Ambiente, que promove o uso da bicicleta, lançou uma recolha de fundos para adquirir cinco sensores ambientais para recolher dados sobre a qualidade do ar na cidade.

Em comunicado, o organismo diz que "os cinco instrumentos de medição da qualidade do ar, são de baixo custo, do tamanho da palma da mão, e medem concentrações hiperlocais de partículas microscópicas nocivas no ar, conhecidas como material particulado, bem como humidade e temperatura".

Os sensores serão emprestados e utilizados nas deslocações diárias a pé e de bicicletas e/ou fixados num determinado ponto, de forma a conhecer e divulgar dados sobre os principais indicadores da qualidade do ar tem vindo ao longo dos anos a estar atenta à questão da qualidade do ar na cidade".

Depois de angariados os dois mil euros necessários, a Braga Ciclável irá, através de cinco voluntários, utilizar os equipamentos em Braga ao longo do tempo. Ao fim do primeiro trimestre existirá um website com dados em tempo real dos sensores ambientais, divulgando assim a emissão de poluentes na cidade.

A ideia é inspirada na de outras cidades, como San Sebastián (Donostia) através do projeto da Kalapie Hiriko Txirrindularien Elkartea-

As contribuições podem ser efetuadas através da plataforma de crowdfunding PPL.pt.