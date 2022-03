Associação e hipermercado garantem refeições para refugiados em Braga

O projeto solidário "Virar a Página", que confeciona refeições para famílias carenciadas de Braga, recebeu o apoio do Pingo Doce e do Recheio para estender a atividade aos 66 refugiados ucranianos no concelho.

Concretamente, a empresa de distribuição alimentar garante o abastecimento da despensa do "Virar a Página". Ao mesmo tempo, a organização dirigida por voluntários tem acesso a um cartão do hipermercado para comprar, diariamente, produtos frescos como pão.

"Em conjunto com o Recheio Cash & Carry, iniciámos a colaboração com Câmaras Municipais de Norte a Sul, no sentido de participarmos e apoiarmos no acolhimento dos refugiados em Portugal com alimentação, produtos de higiene pessoal e de cuidados de bebé. É neste contexto que apoiamos, agora, com bens alimentares que serão utilizados para a confeção das refeições dos refugiados acolhidos na cidade de Braga", sublinha Filipa Pimentel, diretora de sustentabilidade do Pingo Doce.

O Município de Braga já recebeu 66 refugiados, sendo que 44 chegaram na madrugada da passada segunda-feira. Ficaram, provisoriamente, instalados no Hotel João Paulo II, no Sameiro.