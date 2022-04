Associação Empresarial do Minho apoia projeto de metro a ligar Braga, Guimarães, Famalicão e Barcelos

A AEMinho (Associação Empresarial do Minho), com sede em Braga, manifestou-se "entusiasmada" com a reivindicação dos autarcas do Quadrilátero Urbano (Braga, Guimarães, Famalicão e Barcelos) sobre a construção de um metro de superfície a ligar a região.

"Vamos solicitar audiências com as quatro autarquias, de forma a promovermos coletivamente uma cimeira de mobilidade intermunicipal, na qual estejam representadas todas as empresas e entidades que operam na região, bem como as autarquias e o poder central, para viabilizar, num tempo mais curto, uma solução integrada e que dê uma resposta imediata a este problema que é estrutural para o desenvolvimento da região", indicou, em comunicado, o organismo liderado por Ricardo Costa.

A AEMinho quer ser "uma parte ativa e cooperante na concretização deste projeto que dará resposta, a longo prazo, a um problema real que afeta todas as empresas da região e que tem a ver com a mobilidade de trabalho intermunicipal".

"Entendemos que é estrutural encontrar soluções que consigam dar uma resposta mais imediata ao problema da mobilidade intermunicipal que, a prolongar-se no tempo, terá consequências socioeconómicas nefastas para a região e para as suas pessoas", sublinha o organismo.